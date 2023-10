Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de €478,181

El complejo está ubicado en medio de palmeras que se balancean y vistas impresionantes de las calles de DAMAC Hills. Dentro de este notable destino se encuentra el famoso Trump International Golf Club Dubai, junto con un extenso parque que abarca casi 4 millones de pies cuadrados. Este amplio espacio verde presenta una multitud de áreas temáticas para el ocio, incluidos campos deportivos, un parque de patinaje, una piscina de olas, una granja de mascotas, un parque para perros, y una gran cantidad de otras atracciones atractivas. El complejo de lujo ofrece apartamentos de 1-2 dormitorios y casas adosadas con 2-3 dormitorios. Ubicación e infraestructura cercana Dubai Polo & Equestrian Club – 10 minutos Autódromo de Dubai – 12 minutos The Plantation Equestrian and Polo Club – 11 minutos Dubai International Stadium – 14 minutos Hamdan Sports Complex – 15 minutos First Avenue Mall – 11 minutos Mall of the Emirates – 24 minutos Aster Medical Center – 9 minutos Hospital Mediclinic Parkview – 12 minutos NMC Royal Hospital – 19 minutos Park Inn by Radisson – 10 minutos Studio One Hotel – 9 minutos Five Hotel Jumeirah Village Circle – 19 minutos Escuela Jebel Ali – 5 minutos Fairgreen International School – 11 minutos Global Indian International School – 16 minutos Safa Community School – 18 minutos Reyes ’ Escuela – 21 minutos Aeropuerto Internacional Al Maktoum – 28 minutos