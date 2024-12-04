  1. Realting.com
Complejo residencial Samana Ibiza

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
10
ID: 27979
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/9/25

Localización

  • País
  • Región / estado
Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    20

Sobre el complejo

Samana Ibiza es un proyecto moderno increíble de Samana Developers, que ofrece una amplia gama de apartamentos y estudios de 1-2 dormitorios en el centro de Dubai. Combinando la arquitectura moderna con una vida lujosa, este complejo es ideal para aquellos que buscan un gran estilo de vida en una de las zonas más prestigiosas de Dubai. Ha sido diseñado de tal manera que recrea el ambiente elegante y vibrante de la famosa isla de Ibiza.

Samana Ibiza, puedes sentir el espíritu de la abundancia y descuido Ibiza en Dubai. Las playas tranquilas, la vida nocturna emocionante y la atmósfera llena de sol de la isla son una fuente de inspiración. Samana Ibiza ofrece una amplia gama de planos adecuados para cualquier estilo de vida, desde acogedores apartamentos de 1 dormitorio hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios. Cada apartamento tiene amplias ventanas que permiten mucha luz natural, un plano de planta abierta y acabados modernos crean un ambiente agradable y acogedor.

Samana Ibiza es una gran opción tanto para propietarios como para inversores, gracias a su excelente ubicación en Dubai y la experiencia de Samana Developers en la creación de proyectos de alta calidad. Su proximidad a los desarrollos previstos y los destinos populares asegura que su valor crezca con el tiempo.

Plan de instalación flexible para 80 meses

Localización en el mapa

