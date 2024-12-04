  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$208,369
;
31
Dejar una solicitud
ID: 27765
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    29

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Premium con Pagos a Plazos en Dubai Motor City

La Ciudad del Motor de Dubai es un distrito vibrante y orientado a la comunidad, conocido por su estilo de vida distintivo que combina de forma única la herencia del automovilismo con la vida urbana moderna. Conocida por el emblemático Autódromo de Dubai, la comunidad ofrece a sus residentes emocionantes actividades de ocio junto a serenos barrios residenciales, parques ajardinados y calles peatonales repletas de cafés, restaurantes y tiendas. Motor City ofrece un estilo de vida equilibrado, promoviendo un ambiente familiar con escuelas de primer nivel, instalaciones deportivas y servicios de lujo, por lo que es un destino ideal tanto para inversores como para familias que buscan calidad, comodidad y emoción en un lugar dinámico.

Los apartamentos en venta en Dubai Motor City, están situados a 10 minutos de hospitales, clínicas, colegios y centros comerciales, a 20 minutos de la emblemática Palm Jumeirah, a 25 minutos del centro de Dubai y Burj Khalifa, y a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai. Es una ubicación ideal para quienes buscan fácil acceso a las principales instalaciones.

El proyecto presume de un sofisticado exterior contemporáneo, caracterizado por elegantes líneas arquitectónicas, una estética moderna y amplias fachadas acristaladas que maximizan la iluminación natural al tiempo que ofrecen vistas panorámicas de los alrededores. La fachada integra materiales de alta calidad y elementos de diseño bien pensados, como superficies texturizadas y elegantes detalles, que crean un entorno visualmente atractivo y armonioso. La entrada da la bienvenida a los residentes con un gran vestíbulo, acabado con materiales elegantes y una decoración moderna, que establece un tono refinado en todo el complejo. Los residentes tienen acceso a una amplia gama de servicios de lujo, como un gimnasio totalmente equipado, zonas de juegos infantiles cubiertas y al aire libre, zonas de estar con vistas a la plaza, un salón para residentes, espacios de trabajo, salas de reuniones, comedores privados, una zona de yoga y bienestar, una sala de juegos, una sala de cine, una sala multiusos, una cafetería, tiendas y espacios abiertos bellamente ajardinados que promueven la relajación y la interacción comunitaria.

El proyecto ofrece una selección de estudios bien diseñados y residencias de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas cuidadosamente diseñadas para combinar funcionalidad con una estética refinada. Los interiores se caracterizan por una distribución espaciosa, acabados modernos y abundante luz natural, lo que crea un ambiente cálido y acogedor. Todas las unidades están equipadas con armarios empotrados y electrodomésticos de alta calidad, que aportan comodidad y elegancia. Los espacios de vida se han mejorado con suelos contemporáneos, accesorios de iluminación con estilo y grandes ventanales que ofrecen vistas serenas de la comunidad circundante. Las cocinas están diseñadas para estilos de vida modernos, combinando a la perfección forma y funcionalidad, mientras que los baños reflejan un ambiente de spa con elegantes accesorios y detalles sofisticados. El diseño interior general se centra en la comodidad, la practicidad y el lujo discreto, perfectamente adaptado a la vida urbana.


DXB-00227

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial AL RAHA LOFTS ONE
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
de
$300,000
Complejo residencial Picturesque residence Gems estates near a golf club, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$5,53M
Edificio de apartamentos Apartamentos Exclusivos Frente a la Playa en Palm Jumeirah Dubai
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,58M
Complejo residencial Marina Arcade
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$684,932
Complejo residencial One By Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$491,766
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al Autódromo en Dubai Motor City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$208,369
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Sportz by Danube
Complejo residencial Sportz by Danube
Complejo residencial Sportz by Danube
Complejo residencial Sportz by Danube
Complejo residencial Sportz by Danube
Mostrar todo Complejo residencial Sportz by Danube
Complejo residencial Sportz by Danube
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$246,301
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 33
¡Apartamentos de lujo en el cómodo complejo Sportz by Danube! ¡Totalmente amueblado! ¡Por la vida y la inversión! ¡Ingresos desde el 10%! ¡Cuotas 0% tras la entrega de llaves! ¡Le proporcionaremos un catálogo de inversores! Fecha de vencimiento: 2 trimestres. 2027 Amenidades: Piscina olímp…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, gym and cinema, in the green residential area Damac Hills 2, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$358,337
Los lujosos apartamentos del proyecto ELO están situados en la parte central de la comunidad, con vistas al parque y Water Town. Las torres altas son de 14 plantas altas y ofrecen apartamentos de 1-2 dormitorios que cuentan con diseño exquisito y tecnología innovadora. El proyecto contará co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Mostrar todo Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Edificio de apartamentos Vela by Omniyat Dorchester Collection
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$15,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
*Plan de pago revisado de Luma22* 50% de pago inicial + 4 DLD% + tarifa administrativa 5000 AED 15% el 1 de febrero de 2024 10% el 1 de abril de 2024 25% al ​​finalizar, septiembre de 2024
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones