  2. Ucrania
  3. Odesa Raion
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Odesa Raion, Ucrania

Odesa
10
10 propiedades total found
Tienda 27 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 27 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Número de plantas 1
La trama es la forma correcta
Precio en demanda
Tienda 42 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 42 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 42 m²
Número de plantas 2
Adosado en el mar. Cottage pueblo de la Riviera Mar Negro. Territorio protegido, su aparcami…
Precio en demanda
Tienda 42 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 42 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 42 m²
Casa moderna y elegante. Las reparaciones se hacen en colores claros. Amplia cocina-estudio …
Precio en demanda
Tienda 48 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 48 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 48 m²
La trama es la forma correcta. Hay una estructura inacabada. Se fue
Precio en demanda
Tienda 92 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 92 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 92
Área 92 m²
Número de plantas 2
El sitio es correcto. Nuevo corte. Cerca de la ciudad
Precio en demanda
Tienda 47 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 47 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 47 m²
Número de plantas 2
Tenemos lo mismo que todos los demás, pero usted recibirá los mejores abogados, la protecció…
Precio en demanda
Tienda 70 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 70 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 70 m²
El sitio es la forma rectangular correcta. lisa. Comunicaciones cercanas
Precio en demanda
Tienda 50 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 50 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 2
Área 50 m²
El sitio es correcto, cerca de todas las comunicaciones
Precio en demanda
Tienda 190 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 190 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 190 m²
Número de plantas 2
Tenemos la misma manera como todos los demás, pero recibirás los mejores abogados, protecció…
Precio en demanda
Tienda 302 m² en Odesa, Ucrania
Tienda 302 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 8
Área 302 m²
Una casa es una alternativa a un apartamento. Los gitanos construidos, concienzudamente, pen…
Precio en demanda
