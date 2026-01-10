Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Ucrania

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Odesa, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Odesa, Ucrania
Habitaciones 1
Área 55 m²
Piso 10/20
$260
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Odesa, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 3
Área 134 m²
Piso 10/10
29180... Apartamento en alquiler en el complejo residencial Patrician - un prestigioso edifi…
$1,000
por mes
Dejar una solicitud
