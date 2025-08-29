Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Ucrania

Casa en Odesa, Ucrania
Casa
Odesa, Ucrania
Área 222 m²
Número de plantas 2
Confort, hogar autónomo, moderno para la vida. Zona: 1 planta - 147 m 2 2 plantas (mandarda)…
$429,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 210 m²
Piso 1/2
27938. Hermosa casa moderna en Sauvignon Alquile una hermosa y moderna casa en un rincón tra…
$1,500
por mes
Casa 4 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 4
Área 136 m²
Piso 1/2
14992 Alquilo una casa grande y lujosa en el distrito de Primorsky. Adecuado para una estanc…
$1,000
por mes
Casa 8 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 8 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 8
Área 540 m²
Piso 1/3
28430. Alquilo casa de lujo de 3 plantas en Arcadia 540 m2 en 4 niveles Sótano - gimnasio, c…
$10,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 450 m²
Piso 1/1
27953. Casa en alquiler en Fontana 12, lugar emblemático - restaurante Ryba Cooperativa cer…
$8,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 380 m²
Piso 1/2
27935. Lujosa mansión en la calle Fontana 11. Magnífica casa de 3 niveles, superficie total …
$3,000
por mes
Casa 3 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Piso 1/2
30775. Alquilo casa de dos plantas con terraza en Sauvignon-2. Superficie total 155 metros …
$1,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 5
Área 650 m²
Piso 1/3
27952. Ofrecemos una casa de 650 m2 con una renovación de diseño. Casa de 3 plantas 4 nivele…
$10,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 300 m²
Piso 1/4
27939. Casa en la 9ª estación de Bolshoy Fontan 300 metros Luz ininterrumpida. Carga para co…
$3,000
por mes
Casa 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Área 350 m²
Piso 1/1
27940. Alquiler de casa en Fontana 10 Reparación de alta calidad 3 plantas 5 salas de estar…
$2,000
por mes
