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Propiedades residenciales en venta en Bilhorod Dnistrovskyi Raion, Ucrania

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Zatoka
4
13 propiedades total found
Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 41 m²
38287 Casa en venta, una superficie de 42 m2 con una parcela de 7 acres de forma regular. La…
$60,000
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Casa en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Casa
Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Área 211 m²
La casa moderna con Mandarza en Chebacca (Large Fountain) es cómoda y de seguridad para su f…
$295,000
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Casa en Shabo, Ucrania
Casa
Shabo, Ucrania
Área 500 m²
№ 1069. Ofrecemos a la venta una nueva casa de 2 pisos en primera línea desde el mar hasta …
$650,000
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Apartamento
Bilhorod Dnistrovskyi, Ucrania
Área 100 m²
A la venta de un apartamento de 100 metros cuadrados en el piso 23 del DMV, que es un vol. L…
$120,000
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Casa en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 198 m²
10247 Venderé una casa con una parcela en Carolina - Bugaz. En la planta baja: sala de esta…
$205,000
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Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 26 m²
10499 . . . En venta parte de la casa en el pueblo. Zatok a la orilla del mar. El área total…
$18,000
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 140 m²
No 2562 Venta de una casa de construcción incompleta en s. Carolina - Bugaz. Hecho en 2 plan…
$30,000
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Casa en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 370 m²
№ 2816. Se ofrece a la venta casa por mar en una pos. Carolina - Bugaz. El área total de 370…
$240,000
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Casa en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 1 300 m²
15887 Venderé una casa de 4 pisos en la orilla del mar, entre el mar y el estuario para el d…
$400,000
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Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 160 m²
14180. Venderé una casa de 2 pisos en el pueblo de Zatok cerca del mar. 7 habitaciones separ…
$145,000
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Casa en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 120 m²
35194. Venderé la casa (de acuerdo a los documentos 120 m, de hecho 200) 5 habitaciones en c…
$90,000
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Casa en Karolino Buhaz, Ucrania
Casa
Karolino Buhaz, Ucrania
Área 120 m²
19752. Venta una casa de campo de invierno en Carolina Bugaz con vistas al mar. Dos grandes …
$105,000
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Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 288 m²
37989. Venderé una casa espaciosa y moderna junto al mar en Zatoka. Superficie total de 288 …
$90,000
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