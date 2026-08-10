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Propiedades residenciales en venta en Zatoka, Ucrania

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casas independientes
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4 propiedades total found
Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 160 m²
14180. Venderé una casa de 2 pisos en el pueblo de Zatok cerca del mar. 7 habitaciones separ…
$145,000
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Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 41 m²
38287 Casa en venta, una superficie de 42 m2 con una parcela de 7 acres de forma regular. La…
$60,000
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Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 288 m²
37989. Venderé una casa espaciosa y moderna junto al mar en Zatoka. Superficie total de 288 …
$90,000
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Casa en Zatoka, Ucrania
Casa
Zatoka, Ucrania
Área 26 m²
10499 . . . En venta parte de la casa en el pueblo. Zatok a la orilla del mar. El área total…
$18,000
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