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Piso en edificio nuevo Antpera

Adile Nasit Sokak, Turquía
Precio en demanda
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9
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ID: 38164
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • Dirección
    Adile Nasit Sokak
  • Metro
    Soğanlık (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Antpera Info es un moderno proyecto residencial ubicado en una zona de rápido desarrollo de Estambul, que combina arquitectura contemporánea, excelente accesibilidad y un estilo de vida urbano confortable.

El proyecto ofrece apartamentos de 1+1 y 2+1, amplias zonas comunes, espacios verdes y un gran potencial de inversión que garantiza un valor a largo plazo en el mercado inmobiliario de Estambul.

Principales ventajas

  1. Diseño arquitectónico moderno.

  2. Ubicación en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.

  3. Excelente conexión con el metro, las autopistas y el transporte público.

  4. Apartamentos disponibles en configuraciones de 1+1 y 2+1.

  5. Piscina y gimnasio.

  6. Áreas verdes ajardinadas y senderos para caminar.

  7. Seguridad las 24 horas y acceso controlado.

  8. Aparcamiento cubierto.

  9. Cercanía a colegios, hospitales y centros comerciales.

  10. Alto potencial de alquiler y excelente oportunidad de inversión.

Ubicación estratégica en Ataşehir, lado asiático de Estambul

Antpera Info es un moderno complejo residencial situado en el dinámico distrito de Ataşehir, en la parte asiática de Estambul. Gracias a una planificación urbana estratégica, el desarrollo continuo de la infraestructura y su proximidad a las principales vías de transporte, Ataşehir se ha consolidado como uno de los principales centros residenciales y financieros de la ciudad.

Los residentes disfrutan de un fácil acceso a líneas de metro, autopistas, centros comerciales, instituciones educativas y centros médicos, además de un entorno urbano moderno y equilibrado. Esta ubicación convierte a Antpera Info en una excelente opción tanto para quienes buscan una vivienda permanente como para inversores a largo plazo.

Diseño funcional y espacios de alta calidad

El proyecto ofrece apartamentos de 1+1 y 2+1 cuidadosamente diseñados para maximizar el espacio, la comodidad y la entrada de luz natural. Cada vivienda cuenta con un diseño arquitectónico moderno, distribuciones funcionales y acabados de alta calidad que garantizan un excelente nivel de vida y un sólido potencial de revalorización.

Además, los residentes tienen acceso a una amplia gama de servicios e instalaciones, entre ellos:

  • Amplias zonas verdes ajardinadas.

  • Senderos para caminar y áreas de recreación.

  • Piscina.

  • Gimnasio totalmente equipado.

  • Seguridad las 24 horas.

  • Aparcamiento cubierto.

Todo ello crea un entorno residencial seguro, cómodo y autosuficiente.

Potencial de inversión y oportunidades de mercado

Antpera Info representa una excelente oportunidad de inversión gracias a la fuerte demanda de viviendas en Estambul y al continuo crecimiento del distrito de Ataşehir.

Ventajas para los inversores

  • Ubicación en una zona de alto crecimiento con excelente conectividad.

  • Variedad de tipologías de apartamentos para diferentes perfiles de compradores.

  • Alta demanda de alquiler en una zona en constante desarrollo.

  • Instalaciones comunitarias de calidad que favorecen alquileres de larga duración.

  • Cercanía a infraestructuras de transporte, educación y salud.

  • Ideal tanto para compradores que buscan una vivienda propia como para inversores interesados en propiedades destinadas al alquiler.

Localización en el mapa

Adile Nasit Sokak, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

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