Inmuebles comerciales Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Estambul

Esta exclusiva oportunidad de inversión ofrece la adquisición de 45 unidades comerciales dentro de un lujoso centro comercial al aire libre ubicado en Sarıyer, uno de los distritos más prestigiosos de Estambul. Respaldado por un desarrollador apoyado por el gobierno y asegurado con títulos listos (Tapu), este proyecto proporciona estabilidad inmediata y un fuerte potencial de crecimiento.

Resumen

Oportunidad: Adquisición de 45 unidades comerciales que forman un paquete de mall consolidado.

Inversión total: 68 millones de dólares.

Propiedad: Actos de Título Listos (Tapu) garantizando la propiedad segura.

Plan de Pago: 50% de pago, saldo a lo largo de 18 meses.

Entrega: Dentro de 12 meses.

Operador: Empresa de arrendamiento profesional contratada para asegurar inquilinos internacionales.

Project Highlights

Situado en Sarıyer, el centro residencial y comercial de alta escala de Estambul, este desarrollo está rodeado de infraestructura premium y residentes de alta tecnología.

Escala de Desarrollo: +750 unidades residenciales de lujo (USD 500K – 3M+). +350 unidades de oficina ya se venden a empresas líderes. Hotel internacional de 5 estrellas dentro del complejo.

Alta demanda: Más del 70% de las unidades residenciales vendidas.

Concepto único: Centro comercial de lujo al aire libre inspirado en el diseño del emblemático distrito Fişekhane de Estambul.

Proposición de inversiones

Las 45 unidades se ofrecen como una adquisición llave en mano, creando una estructura de propiedad consolidada raramente disponible en los distritos principales de Estambul.

Seguridad de alquiler: Gestión garantizada y arrendamiento a las marcas globales de servicios, supermercados, moda y de moda.

Projected ROI: 7% de rendimiento anual de alquiler. 25% de apreciación de capital a la entrega.

Secure Exit: Government-backed developer and guaranteed Tapu ownership.

Exit Scenarios

Los inversores se benefician de estrategias de salida flexibles diseñadas para perfiles centrados en el rendimiento y centrados en el crecimiento:

Hold & Lease: Generar un 7% de renta anual constante. Apreciación de capital: Beneficios de +25% de crecimiento de valor en la entrega de proyectos (12 meses). Reventa con marcas globales: Revise como un centro comercial estabilizado que produce ingresos una vez que los inquilinos anclas internacionales estén asegurados.

ROI esperada en la salida: 25% – 35%.

Target Investors

Esta oportunidad se adapta a:

Fondos institucionales: REITs, Equidad Privada, Oficinas Familiares.

Compradores corporativos: Grupos minoristas, hospitalidad e inversores hoteleros.

Inversionistas regionales: compradores del Golfo, África del Norte y Europa que buscan activos trofeos en Estambul.

¿Por qué esta oportunidad?

Ubicación: Sarıyer es uno de los distritos más buscados de Estambul.

Scale Advantage: Consolidated ownership of 45 units formation a full mall asset.

Gobierno Garantía: Respaldado por un desarrollador respaldado por el Estado.

Controladores de demanda fuertes: Rodeado de residencias de lujo, oficinas corporativas, un hotel de 5 estrellas y hospitales.

Liquidez: Mercado institucional activo para centros comerciales generadores de ingresos en Estambul.

Conclusión

Esta es una inversión de activos trofeo que ofrece una rara oportunidad de poseer un centro comercial totalmente integrado en el distrito más prestigioso de Estambul. Con títulos listos, respaldo gubernamental, gestión profesional, rendimiento garantizado de alquiler y múltiples estrategias de salida, los inversores están posicionados tanto para la seguridad como para el crecimiento.

📩Contacte con nosotros hoy para asegurar su participación en esta histórica inversión de Sarıyer.