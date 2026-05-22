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Apartamentos del mar en venta en Thep Krasatti, Tailandia

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Thalang
59
Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Área 131 m²
LAG7047 La casa cuenta con 3 plantas, con dormitorios repartidos en los pisos 2 y 3. En la …
$736,874
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Agencia
Phuket Buy House
Idiomas hablados
English, Русский
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Tipos de propiedades en Thep Krasatti

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Thep Krasatti, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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