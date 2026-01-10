Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Thep Krasatti
  Tailandia
  Thep Krasatti
  Residencial
  Apartamento
  Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Thep Krasatti, Tailandia

Apartamento 1 habitación en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 7/7
✔ El complejo está situado en un distrito conveniente en el sur de Phuket, a 1,5 km de la pl…
$126,408
Dejar una solicitud
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Apartamentos confortables en el centro de Talang - una zona que combina confort urbano con b…
$65,652
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
El complejo, donde se encuentran cómodos y luminosos apartamentos, ofrece una combinación ar…
$122,131
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
OneOne
Apartamento 3 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Los apartamentos luminosos y espaciosos están convenientemente situados en la parte central …
$85,770
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
El complejo en el que se encuentra el estudio combina estilo urbano moderno con elementos na…
$53,889
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
El complejo, donde se encuentran cómodos y luminosos apartamentos, ofrece una combinación ar…
$122,131
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
AtlantaAtlanta
Apartamento 1 habitación en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
El complejo en el que se encuentra el estudio combina estilo urbano moderno con elementos na…
$53,889
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Apartamentos confortables en el centro de Talang - una zona que combina confort urbano con b…
$65,652
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Los apartamentos luminosos y espaciosos están convenientemente situados en la parte central …
$85,770
Dejar una solicitud
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
CultureCulture

