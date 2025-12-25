Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con piscina en venta en Provincia de Surat Thani, Tailandia

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Baan Bang Rak, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Baan Bang Rak, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Este moderno estudio es creado para aquellos que aprecian la comodidad y la practicidad. Las…
$78,454
Apartamento 2 habitaciones en Baan Bang Rak, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Baan Bang Rak, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Este apartamento moderno es creado para aquellos que aprecian la comodidad y la practicidad …
$114,816
