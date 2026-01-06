Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Si Sunthon
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Si Sunthon, Tailandia

Choeng Thale
7
27 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Número de plantas 7
Un desarrollo de 42 villas con piscinas privadas y condominios ubicados en la increíble bahí…
$1,99M
Dúplex en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 2
El nuevo condominio de lujo se construirá muy cerca de la zona más famosa y popular de la is…
$605,532
Dúplex en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 3
Área 301 m²
Número de plantas 7
A new project from a reliable foreign developer A unique real estate project – Condomini…
$1,81M
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 301 m²
Piso 4/7
¡Recibe un boleto a Phuket como regalo!*Para quién es: El proyecto es ideal para familias co…
$1,87M
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio C en el piso 6. Número de unidad MBC60…
$494,631
Dúplex 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 349 m²
Piso 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex t…
$1,58M
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio G en el piso 6. Número de unidad MBG60…
$491,481
Dúplex 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 7/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$439,028
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio E en el 1er piso. Número…
$534,012
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio G en el piso 6. Número de unidad MBG60…
$491,481
Dúplex 4 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 4 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Piso 2/2
To the sea 1300 m, Income guaranteeAbout the complex:The complex consists of 26 two-story ap…
$456,430
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio G en el 1er piso. Número…
$530,834
Dúplex 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 4/8
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: An ideal choice for family vacations and ren…
$432,449
Dúplex 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 4/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$674,044
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Piso 4/4
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: El lujoso condominio K…
$1,83M
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio C en el 1er piso. Número…
$534,012
Dúplex 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 5/7
Start of sales of a new complex The Title Artrio BangTao from the best developer in Phuket i…
$230,490
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/7
Condominio de 2 habitaciones de 112 m2 en el edificio C en el piso 6. Número de unidad MBC60…
$491,481
Dúplex 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 511 m²
Piso 6/7
Your ideal home in Phuket. Each buyer has tickets to Phuket and back as a gift!* For whom i…
$3,07M
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Piso 4/4
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Luxury Kiara Reserve Residences C…
$1,83M
Dúplex 5 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 5 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Piso 3/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$1,43M
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 7/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for investor…
$918,601
Dúplex 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$544,857
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio E en el 1er piso. Número…
$534,012
Dúplex 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Dúplex 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 3/4
Phuket and return tickets as a gift!* For whom is suitable:The premium project on the first…
$1,60M
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$416,005
Dúplex 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Dúplex 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 1/7
Condominio de 2 habitaciones de 113 metros cuadrados en el edificio C en el 1er piso. Número…
$534,012
