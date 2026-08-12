Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
3
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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Piso 5/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$1,22M
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

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