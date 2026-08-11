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Propiedades residenciales en venta en Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Tailandia

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Phra Kaeo
3
3 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Ban Nong Bua, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Nong Bua, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 154 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Pa Sak, Thalang, Phuket, Tailandia
$376,173
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Apartamento 6 habitaciones en Ban Nong Bua, Tailandia
Apartamento 6 habitaciones
Ban Nong Bua, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 485 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pa Sak, Thalang, Phuket, Tailandia
$1,30M
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Villa 4 habitaciones en Ban Nong Bua, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ban Nong Bua, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 372 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Pa Sak, Thalang, Phuket, Tailandia
$797,725
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Phra Kaeo Subdistrict Administrative Organization, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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