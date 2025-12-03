  1. Realting.com
Casas de obra nueva en Provincia de Phang Nga, Tailandia

Thai Mueang
1
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Villa Colonial Beach Front Villa Natai Beach
Provincia de Phang Nga, Tailandia
de
$5,42M
Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 850 m²
2 objetos inmobiliarios
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: El proyecto es ideal para personas exigentes que aprecian el lujo y la tranquilidad. Se presta especial atención a la comodidad y la privacidad, lo que lo convierte en una excelente opción para vacaciones familiares y estadías prolongadas…
Agencia
Tumanov Group
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Villa AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Ban Po Daeng, Tailandia
de
$1,14M
Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 368–644 m²
5 objetos inmobiliarios
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es:Ideal para personas adineradas que buscan un alojamiento lujoso y tranquilo junto al mar, así como para aquellos que aprecian condiciones exclusivas para relajarse y practicar deportes.Sobre la ubicación:AQUELLA Lakeside está situado en la…
Agencia
Tumanov Group
Villa Sava Beach Villas
Villa Sava Beach Villas
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
de
$6,46M
Con acabado
Año de construcción 2012
Número de plantas 3
Área 823 m²
2 objetos inmobiliarios
A 10 m del mar, Ingresos garantizados del 4%Despre complex:El complejo en la costa del mar de Andamán incluye 7 lujosas villas privadas en la playa de Natai, provincia de Phang Nga. Cinco villas frente al mar con piscina de 25 metros y 6-7 dormitorios, amplios salones y jardines. Dos villas …
Agencia
Tumanov Group
Villa Baba Beach Club Natai
Villa Baba Beach Club Natai
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
de
$876,492
Con acabado
Año de construcción 2020
Número de plantas 2
Área 110–1 053 m²
9 objetos inmobiliarios
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes buscan una combinación de vida lujosa y aislamiento en una de las playas más hermosas de Tailandia. Adecuado tanto para vivir como para invertir.Acerca de la ubicación: Baba Beach Club Natai está ubicado en la …
Agencia
Tumanov Group
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Villa Veyla Natai Beachfront Villas
Ban Khao Pi Lai, Tailandia
de
$2,05M
Con acabado
Año de construcción 2021
Número de plantas 3
Área 585–615 m²
7 objetos inmobiliarios
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Ideal para los amantes de unas vacaciones exclusivas y tranquilas en el sur de Tailandia. El proyecto está diseñado para quienes buscan una combinación de lujo, privacidad y acceso a las comodidades modernas.Sobre la ubicación: Veyla Nata…
Agencia
Tumanov Group
