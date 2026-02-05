Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Terraza

Adosados con Terraza en Venta en Pattaya City, Tailandia

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Número de plantas 2
🔥 Casa adosada en Jomtien • 3 dormitorios • Con parteNueva casa adosada en la parte sur de P…
$79,512
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sirel Estate 88 CO., LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 2
🔥 LUXURY Casa adosada por el mar • 350 metrosCasa adosada en la zona costera de Bang Saray, …
$378,064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sirel Estate 88 CO., LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pattaya City, Tailandia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir