Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Pattaya City, Tailandia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Número de plantas 2
🔥 LUXURY Casa adosada por el mar • 350 metrosCasa adosada en la zona costera de Bang Saray, …
$378,064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sirel Estate 88 CO., LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pattaya City, Tailandia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir