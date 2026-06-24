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Estudios con garaje en venta en Pattaya City, Tailandia

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Pattaya
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 3/8
Estudio con una superficie de 29 metros cuadrados en la tercera planta en un condominio prem…
$97,527
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Parámetros de las propiedades en Pattaya City, Tailandia

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