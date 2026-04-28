Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Adosado

Arrendamiento a largo plazo adosados en Pattaya City, Tailandia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada de tres pisos en venta – Pratumnak PattayaPresentando una moderna casa adosada …
$221,948
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir