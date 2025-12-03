Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pattaya City
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Pattaya City, Tailandia

villas
34
adosados
6
Casa Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 1 habitación en Kathu, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Kathu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 28 m²
Piso 6/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$103,230
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 5
Luxury property in Phuket, Thailand. Characteristics: - Rooms: 2 - Area: 60 m² - Price: $23…
$235,290
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 1 habitación en Rawai, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Rawai, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 5/5
Sunny Moon is a luxury condominium development by Sunny Development Group, located in the pe…
$274,513
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
OneOne
Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 38 m²
Piso 3/5
Above Element is a modern low-rise condominium nestled in the heart of Bang Tao. This projec…
$179,490
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/8
Somphong Condotel-condominium se encuentra en Jomtien, a solo 150 metros del mar. Consta de …
$59,154
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Kathu, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Kathu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 28 m²
Piso 7/5
The Origin Kathu-Patong is a modern low-rise condominium development located centrally in Ph…
$104,780
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Sakhu, Tailandia
Villa
Sakhu, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 630 m²
Vista del Mar es un exclusivo proyecto de villa situado en la playa de Naithon, Phuket, en l…
$2,08M
Dejar una solicitud
Apartamento en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 2
Área 44 m²
Piso 5/5
Bamboo Forest is a premium low-rise condominium project located in the Bang Tao area of Phuk…
$204,600
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento independiente Piso independiente en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento independiente Piso independiente
Choeng Thale, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
SERENE es un desarrollo residencial moderno en Phuket, centrado en el diseño escandinavo min…
$157,501
Dejar una solicitud
VernaVerna
Villa en Kamala, Tailandia
Villa
Kamala, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 050 m²
Dos extraordinarias villas frente al mar diseñadas por Charupan Wiriyawiwattcombine Thai Pat…
$6,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 36 m²
Número de plantas 5
The Zero Bangtao is a modern condominium project located in one of Phuket’s most prestigious…
$152,304
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 7/5
Arise Vibe is a modern low-rise condominium project by Ornsirin, located in the peaceful Sri…
$243,102
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Insight estate
Idiomas hablados
English, Русский

Parámetros de las propiedades en Pattaya City, Tailandia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir