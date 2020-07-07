  1. Realting.com
Complejo residencial GARRYA RESIDENCES

Si Sunthon, Tailandia
de
$999,703
27/1/26
$999,703
2/11/24
$993,510
;
13
Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Si Sunthon

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

Objeto atractivo de inversión en la pintoresca isla de Phuket! Apartamentos y áticos exclusivos Residencias Garrya, situado en el pintoresco distrito de Bang Tao, Phuket, Tailandia.
¡Instalaciones disponibles!
¡A sólo 100 metros de la playa!
Los apartamentos irradian un ambiente acogedor caracterizado por texturas ricas y tonos terrenales, enfatizados por follaje verde, inscrito orgánicamente en el interior. Desde las terrazas abiertas, los residentes tienen una vista impresionante, que combina orgánicamente con el pintoresco paisaje marítimo exterior. Combinando elementos orgánicos naturales y minimalismo moderno, el proyecto encarna la encarnación de la vida de bienestar en la playa.
Instalaciones: Los residentes podrán disfrutar de una amplia gama de comodidades, incluyendo piscinas privadas en la azotea para cada ático, amplias aberturas de fachada que conectan el salón y comedor a los dormitorios, y impresionantes vistas al mar.
Ubicación:
- 100 m a Bang Tao Beach;
Restaurante Bangtao a 100 m
- 150 m a la tienda de datos Tops;
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Si Sunthon, Tailandia

