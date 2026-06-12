Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Provincia de Krabi
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Provincia de Krabi, Tailandia

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Provincia de Krabi, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Krabi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 1
Una nueva villa de alta tecnología en venta, combinando arquitectura moderna y máxima comodi…
$281,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Krabi, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Krabi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 389 m²
Número de plantas 3
Villa Premium en venta en un proyecto de cámara con 8 casas. Una ubicación única rodeada por…
$355,673
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Provincia de Krabi, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Krabi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Número de plantas 1
A new one-storey 3-bedroom villa with a private pool and a spacious green plot is located at…
$182,630
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
International Property AlertInternational Property Alert
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Provincia de Krabi, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir