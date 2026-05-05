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Villas con piscina en venta en Ko Kaeo, Tailandia

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 820 m²
Número de plantas 2
Amplia residencia privada en la parte central de Phuket. Una opción ideal para aquellos que …
$854,838
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Agencia
UndersunEstate
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Parámetros de las propiedades en Ko Kaeo, Tailandia

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