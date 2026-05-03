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Apartamentos con Jardín en venta en Ko Kaeo, Tailandia

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Apartamento 4 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
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Dormitorios 4
Área 450 m²
TAL5941 Amplia casa en el paraíso tropical de Phuket es un sueño de muchas personas. Esta o…
$889,153
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Apartamento 3 habitaciones en Ko Kaeo, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ko Kaeo, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
KOH22221 Ubicado en el corazón vibrante de Ko Kaeo, esta exquisita casa unifamiliar ofrece …
$292,282
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Apartamento 4 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 283 m²
ISL7192 Esta casa está registrada bajo el nombre de empresa tailandesa. Consiste en:Dos alm…
$769,163
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AdriastarAdriastar
Apartamento 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
KOH22046 Lujoso 5BR/6Bath Villa con Piscina PrivadaSumérgete en opulencia con esta impresio…
$981,452
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Apartamento 4 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 832 m²
ISL6722 El primer ático de tres niveles del mundo con su propio puerto deportivo.Beneficios…
$2,70M
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Área 300 m²
TAL5874 Esta Casa se encuentra en el centro de Phuket en una parte tranquila y relativament…
$512,821
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MontbelMontbel
Apartamento 7 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
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Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 7
Área 1 420 m²
KOH7344 Bienvenido a esta lujosa villa nueva en la vibrante zona Koh Kaew de Phuket, diseña…
$3,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
KOH22688 Este hermoso hogar de 3 dormitorios combina comodidad, funcionalidad y estilo mode…
$381,563
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Apartamento 2 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
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Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 2
Área 320 m²
TAL5871 Esta Villa se encuentra en el centro de Phuket en una parte tranquila y relativamen…
$799,756
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Apartamento 5 habitaciones en Pa Khlok, Tailandia
Apartamento 5 habitaciones
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 829 m²
KOH3900 High Standart Royal Villa con 23 metros de ancho de yate privado. Situado a los pie…
$6,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 332 m²
KOH22045 Elegante y espacioso 4BR/5Bath Villa:Entra en un mundo de lujo con esta meticulosa…
$719,937
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
KOH22146 Introduciendo una oportunidad extraordinaria para vivir en familia en medio de los…
$1,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
KOH22044 Experimente la vida de lujo en su mejor alojamiento en esta impresionante villa de…
$612,254
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Apartamento 4 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Apartamento 4 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
KOH22217 Casa en el corazón de Koh Kaew Ubicación: Koh Kaew: Ubicado en una ubicación privil…
$415,348
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Parámetros de las propiedades en Ko Kaeo, Tailandia

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