Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Khu Khot Town Municipality
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Khu Khot Town Municipality, Tailandia

apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/8
$71,355
Dejar una solicitud
Estudio en Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Estudio
Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
Piso 4/8
$56,219
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 46 m²
Piso 4/8
$112,130
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamento 2 habitaciones en Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Apartamento 2 habitaciones
Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/8
$91,743
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Apartamento 3 habitaciones
Khu Khot Town Municipality, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 4/8
$155,994
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir