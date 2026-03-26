Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Khao Chi Chan
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Khao Chi Chan, Tailandia

villas
8
Casa Borrar
Eliminar
16 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Habitaciones 3
Área 116 m²
$198,684
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa 5 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
House for Sale 5 Bedrooms in Na Jomtien, Pattaya This solid house is located in the Jomtien …
$309,702
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 1/1
Casa de vacaciones perfecta cerca del mar y la montaña buddha! Esta propiedad de 2 dormitori…
$104,989
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
AuraAura
Villa en Khao Chi Chan, Tailandia
Villa
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 385 m²
Número de plantas 2
La casa se encuentra en un pueblo de casita situado en la parte sur de la ciudad de Pattaya …
$415,946
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en mab fakthxng, Tailandia
Villa 6 habitaciones
mab fakthxng, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 504 m²
Número de plantas 2
Cómoda villa en la zona de la ciudad de Pattaya con las condiciones ambientales más limpias …
$611,836
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa 4 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
4 Bedroom Pool View Villa for sale in Bang Saray This pool view villa for sale is located in…
$370,094
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Nils OttNils Ott
Casa 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
3 Bedrooms Pool Villa for Sale in Bangsaray - This beautiful 3-bedroom, 4-bathroom pool vill…
$461,456
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa 5 habitaciones en mab fakthxng, Tailandia
Villa 5 habitaciones
mab fakthxng, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 324 m²
Número de plantas 2
Cómoda villa en la zona de la ciudad de Pattaya con las condiciones ambientales más limpias …
$224,992
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa 6 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Luxury Villa for Sale in Na Jomtien – 200 Meters from the Beach This ultra-luxury villa is l…
$3,69M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Modern Minimalist 3-Bedroom Smart Home for Sale – U-Tapao, Sattahip (EEC Zone) This beautifu…
$114,590
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa en mab fakthxng, Tailandia
Villa
mab fakthxng, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 1/1
Casa de 1 plantas con piscina en el popular pueblo de Baan Dusit Pattaya-1 en el territorio …
$234,243
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con piscina en el complejo Palm Grove se encuentra en la zona de Na Jomt…
$393,616
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Khao Chi Chan, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
House for Sale – Na jomtien, Sattahip Discover a charming single-story house located in the …
$123,571
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Villa en Khao Chi Chan, Tailandia
Villa
Khao Chi Chan, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/1
Villa de una sola planta en la prestigiosa zona de Silver Lake, Pattaya Ofrecemos a la venta…
$275,838
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en mab fakthxng, Tailandia
Villa 3 habitaciones
mab fakthxng, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 256 m²
Número de plantas 1
Cómoda villa en la zona de la ciudad de Pattaya con las condiciones ambientales más limpias …
$321,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
3 Bedrooms House for Sale in Na Jomtien – This spacious and fully furnished home features 3 …
$836,195
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch

Parámetros de las propiedades en Khao Chi Chan, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir