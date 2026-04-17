Restaurantes en venta en Tailandia

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Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket en Karon, Tailandia
Sunlique Rooftop Restaurant | Phuket
Karon, Tailandia
Área 700 m²
Número de plantas 4
Sunlique is a rooftop restaurant in Phuket with stunning panoramic views, high cuisine, and …
$468,750
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Restaurante, cafetería 460 m² en Rawai, Tailandia
Restaurante, cafetería 460 m²
Rawai, Tailandia
Área 460 m²
Amplia habitación con la posibilidad de organizar una cocina, comedor y lavadero.Adecuado pa…
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