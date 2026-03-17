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Alquiler a largo plazo de casas independientes con piscina en Provincia de Chon Buri, Tailandia

Pattaya City
50
Nong Prue
27
Bang Lamung
3
Na Kluea
4
Casa Borrar
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2 propiedades total found
Villa de 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Villa de 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Piso 1/1
La comodidad máxima espera en esta impresionante villa de 3 dormitorios, 3 baños en Pattaya …
$2,551
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International real estate agency Habita
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Villa de 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Villa de 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/1
Esta exclusiva residencia ofrece un equilibrio perfecto de comodidad, privacidad y comodidad…
$1,441
por mes
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