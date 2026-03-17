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Pattaya City
50
Nong Prue
27
Bang Lamung
3
Na Kluea
4
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154 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
3 dormitorios en alquiler en East Pattaya – Esta casa de 3 dormitorios 4 baño ofrecen 360 Sq…
$1,541
por mes
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa de lujo de 3 dormitorios en alquiler - Na Kluea, PattayaEsta elegante casa unifamiliar…
$2,466
por mes
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Villa de 3 dormitorios en alquiler - Nern Plubwan, East PattayaEsta villa de piscina …
$1,850
por mes
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Casa 6 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 6 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Nueva Villa de lujo moderna para alquilar en Pratumnak Hill, PattayaEsta impresionante villa…
$7,707
por mes
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Casa 7 habitaciones en mab fakthxng, Tailandia
Casa 7 habitaciones
mab fakthxng, Tailandia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
7 Dormitorios Piscina Villa en Huay Yai Alquiler - Esta espaciosa villa de 7 dormitorios, 5 …
$2,928
por mes
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 3 dormitorios en alquiler en JomtienEsta espaciosa casa de dos plantas se encuentra …
$1,480
por mes
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Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa individual en alquiler con piscina privada – Huay Yai, PattayaEsta elegante casa de una…
$2,004
por mes
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Casa 4 habitaciones en Pong, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa de lujo en alquiler en East Pattaya Esta lujosa villa de piscina, situada en East Pat…
$4,007
por mes
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de piscina moderna de nueva construcción en alquiler en East Pattaya cerca de Nongprue…
$1,695
por mes
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Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de lujo de 3 dormitorios en alquiler - Chak Nok, Pattaya oriental Disponible en alqui…
$2,466
por mes
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Casa 5 habitaciones en ban nein thray, Tailandia
Casa 5 habitaciones
ban nein thray, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
5 Dormitorios Piscina Villa en Huay Yai Alquiler - Esta excepcional villa de 5 dormitorios, …
$5,240
por mes
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Casa 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Nuevamente renovado casa de 2 pisos en alquiler – Nern Plub Wan, East PattayaEsta hermosa ca…
$1,202
por mes
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Casa 4 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 4 dormitorios en alquiler en Jomtien – Esta espaciosa casa de 3 plantas ofrece 4 dor…
$1,850
por mes
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Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Residencia de lujo en alquiler de habitaciones 3 en Toongklom TalmanDetalles de la propiedad…
$1,850
por mes
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Casa 3 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Dormitorios 3 Baños Casa en alquiler en East Pattaya . Ofreciendo 340 metros cuadrados de …
$1,079
por mes
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Casa 4 habitaciones en ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Casa 4 habitaciones
ban hnxng na tea lxy, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Nordic Style 4 Dormitorios Casa en alquiler East PattayaEsta casa de estilo nórdico para alq…
$2,004
por mes
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piscina Villa para alquilar 3 Dormitorios en Pattaya EsteEsta villa de piscina se encuentra …
$1,695
por mes
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
4 dormitorios piscina privada Villa para alquiler PattayaEsta espaciosa residencia de dos pl…
$4,316
por mes
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Casa 4 habitaciones en Huai Yai, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Huai Yai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
4 Dormitorios, 4 Baños Piscina Villa en Alquiler en Huay Yai, sentada en 764 metros cuadrado…
$3,083
por mes
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Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa de lujo de 3 dormitorios en alquiler – Residencia privada de 2 pisosVilla moderna de p…
$4,624
por mes
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplia casa de 3 dormitorios en alquiler - East Pattaya (Nern Plub Wan Area)Disponible para …
$925
por mes
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Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Amplia casa de 4 dormitorios en alquiler – Primera ubicación en Pattaya CentralEsta hermosa …
$1,541
por mes
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Casa 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Villa de lujo frente a la playa para alquilar – Wongamat Beach, North PattayaExperimente el …
$9,864
por mes
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Casa 5 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Thai-Modern Style Pool Villa en alquiler – Huay Yai, PattayaEsta hermosa villa de piscina pr…
$3,699
por mes
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Casa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
5 Camas 8 Baños Casa en alquiler en Pratumnak. Sentado en 732 metros cuadrados de terreno ta…
$3,391
por mes
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Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa de 3 dormitorios en alquiler en North Pattaya – Esta casa ofrece un tamaño total de tie…
$2,004
por mes
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa de 3 dormitorios en alquiler en East Pattaya – Esta espaciosa casa de 3 dormitorios, 3 …
$2,158
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Casa 4 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 4 dormitorios en East Pattaya para alquiler - Esta casa de 4 dormitorios, 4 baños en…
$2,004
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Amplia casa en alquiler en Nong Prue East PattayaLa casa está rodeada de fuentes de alimenta…
$1,387
por mes
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Casa 5 habitaciones en Bang Lamung, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Bang Lamung, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en alquiler - Pattaya Norte, Piscina Privada y Sala de KaraokeExperimente una …
$2,158
por mes
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