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Áticos del mar en Venta Provincia de Chon Buri, Tailandia

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Pattaya City
8
Ático Borrar
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3 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Ático Ático 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 101 m²
Piso 47/51
me   Apelaciones !! ¡Del desarrollador en el centro del sótano de Pattaya no tiene análogos!…
$655,864
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Ático Ático 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Piso 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06M
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Ático Ático 2 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Ático Ático 2 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Piso 44/54
Penthouse 2 storeys 390sqm Northpoint in North Pattaya, Pattaya Size 390 sq m  2 bedroom…
$5,88M
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