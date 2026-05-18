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Adosados con Jardín en Venta en Choeng Thale, Tailandia

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4 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 2
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
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$321,300
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
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$341,077
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Adosado Adosado 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 2
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$309,640
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Parámetros de las propiedades en Choeng Thale, Tailandia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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