Apartamentos cerca del club de golf en venta en Choeng Thale, Tailandia

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Apartamento 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Apartamento 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 5/5
SkyPark Laguna - un proyecto del desarrollador Laguna Phuket - es una de las marcas de desar…
$225,225
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Apartamento 1 habitacion en Ban Bang Thao, Tailandia
Apartamento 1 habitacion
Ban Bang Thao, Tailandia
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Área 36 m²
Piso 5/9
Apartamento en venta, en la zona más prestigiosa de la isla Phuket - Laguna.Apartamento de u…
$200,528
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