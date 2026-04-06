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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Bang Sare, Tailandia

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Casa 3 habitaciones en Bang Sare, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Bang Sare, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Casa de 3 dormitorios en alquiler en Na Jomtien – Esta casa espaciosa y totalmente amueblada…
$3,699
por mes
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Agencia
PLC Real Estate
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