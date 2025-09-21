Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Santarem, Portugal

Casa 2 habitaciones en Ferreira do Zezere, Portugal
Casa 2 habitaciones
Ferreira do Zezere, Portugal
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/1
Casa vieja a la venta. La zona de la casa es de 100 m2. Situado en una parcela de 1000 m2. E…
$92,107
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa de campo 6 habitaciones en Ferreira do Zezere, Portugal
Casa de campo 6 habitaciones
Ferreira do Zezere, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Piso 2/2
Una interesante oferta de inversión está en venta. Tres puestos 1. Parcela, superficie 560.0…
$337,524
Casa 5 habitaciones en Ferreira do Zezere, Portugal
Casa 5 habitaciones
Ferreira do Zezere, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/2
Venta casa para la renovación con las habitaciones. Superficie de la vivienda 180.0 m2. Situ…
$117,217
