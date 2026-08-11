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Villas en venta en Oporto, Portugal

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Villa en Oporto, Portugal
Villa
Oporto, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Nueva casa con 3 dormitorios, una superficie de 187 metros cuadrados, con aparcamiento, jard…
$1,18M
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Parámetros de las propiedades en Oporto, Portugal

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