Casas en Venta en Mafra, Portugal

3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Mafra, Portugal
Casa 5 habitaciones
Mafra, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 2/2
La casa está situada en la ciudad de Mafra. Mafra es la capital administrativa del municipio…
$932,673
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa en Mafra, Portugal
Villa
Mafra, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Esta acogedora villa, ubicada en Carvoeira, Mafra, le ofrece tranquilidad rural con las como…
$927,205
Villa en Mafra, Portugal
Villa
Mafra, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Nueva villa en excelente estado, consta de 3 plantas: 1 planta incluye 1 suite con vestidor,…
$639,051
