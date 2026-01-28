Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Guimaraes, Portugal

8 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Guimaraes, Portugal
Casa 3 habitaciones
Guimaraes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Situado en una parcela de 464 m2, esta casa combina líneas contemporáneas con elementos trad…
$1,01M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Guimaraes, Portugal
Casa 5 habitaciones
Guimaraes, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 559 m²
Casa de 5 dormitorios con 559 m2 de superficie bruta de construcción, piscina, jardín y gara…
$1,78M
Dejar una solicitud
Sky ApartmentsSky Apartments
Moa 7aMoa 7a
