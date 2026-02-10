Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Esposende
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Esposende, Portugal

Casa en Marinhas, Portugal
Casa
Marinhas, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 792 m²
Almacén de 792 m2 de superficie bruta en el centro de Faro, Algarve. El espacio también cons…
$582,683
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Esposende, Portugal
Casa 5 habitaciones
Esposende, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 417 m²
Chalet de 5 dormitorios con 417 m2 de superficie privada, piscina, jardín y garaje, situado …
$3,44M
Dejar una solicitud
Villa en Esposende, Portugal
Villa
Esposende, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Encantadora villa con 3 dormitorios en una parcela de 230 m2 con una excelente ubicación a p…
$522,860
Dejar una solicitud
Vienna PropertyVienna Property

