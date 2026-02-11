Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Elvas
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Elvas, Portugal

bienes raíces comerciales
4
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 3 425 m² en Elvas, Portugal
Hotel 3 425 m²
Elvas, Portugal
Área 3 425 m²
Hotel de 3.425 m2 de superficie bruta de construcción, situado en una parcela de 8.000 m2, e…
$1,16M
Dejar una solicitud
Hotel 3 425 m² en Elvas, Portugal
Hotel 3 425 m²
Elvas, Portugal
Área 3 425 m²
Hotel de 3.425 m2 de superficie bruta de construcción, situado en una parcela de 8.000 m2, e…
$1,17M
Dejar una solicitud
Hotel 3 425 m² en Elvas, Portugal
Hotel 3 425 m²
Elvas, Portugal
Área 3 425 m²
Hotel de 3.425 m2 de superficie bruta de construcción, situado en una parcela de 8.000 m2, e…
$1,17M
Dejar una solicitud
Hotel 3 425 m² en Elvas, Portugal
Hotel 3 425 m²
Elvas, Portugal
Área 3 425 m²
Hotel de 3.425 m2 de superficie bruta de construcción, situado en una parcela de 8.000 m2, e…
$1,17M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir