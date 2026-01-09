Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Crato, Portugal

2 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Crato, Portugal
Casa 10 habitaciones
Crato, Portugal
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa for rehabilitation with 450 m2 of gross construction area and terrace with 74 m2, loca…
$175,121
Dejar una solicitud
