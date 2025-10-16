Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Camara de Lobos
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Camara de Lobos, Portugal

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Camara de Lobos, Portugal
Villa
Camara de Lobos, Portugal
Dormitorios 3
Área 245 m²
$618,158
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Camara de Lobos, Portugal

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir