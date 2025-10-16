Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Camara de Lobos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Camara de Lobos, Portugal

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Camara de Lobos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Camara de Lobos, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Número de plantas 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Camara de Lobos, Portugal

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir