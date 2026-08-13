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Apartamentos en venta en Barreiro, Portugal

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Apartamento 2 habitaciones en Barreiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Barreiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 117 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, con una superficie total de 117 metros cuadrados, con …
$328,579
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Parámetros de las propiedades en Barreiro, Portugal

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