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Apartamentos en venta en Aveiro, Portugal

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29 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Apartamento de 4+1 dormitorios, totalmente equipado y amueblado, situado en la emblemática A…
$448,666
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Apartamento 3 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 3
Área 208 m²
$613,752
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Apartamento 1 habitacion en Aveiro, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Aveiro, Portugal
Dormitorios 1
Área 59 m²
$272,779
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
$482,609
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Apartamento 3 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 3
Área 203 m²
$608,507
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Apartamento 2 habitaciones en Esgueira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Esgueira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
$334,679
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 163 m²
$503,592
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Apartamento 3 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 3
Área 209 m²
$612,703
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 158 m²
$472,117
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 142 m²
$445,889
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Apartamento 1 habitacion en Esgueira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Esgueira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
$200,388
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 142 m²
$451,134
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Apartamento 3 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 3
Área 203 m²
$603,261
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Apartamento 3 habitaciones en Esgueira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Esgueira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 168 m²
$480,510
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Apartamento 2 habitaciones en Ilhavo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ilhavo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
$398,677
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Apartamento 2 habitaciones en Ilhavo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ilhavo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
A poucos metros do areal da praia a imofacil propõem para arrendamento um Apartamento T2 num…
$412,414
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Apartamento 1 habitacion en Aveiro, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Aveiro, Portugal
Dormitorios 1
$1,049
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Apartamento 1 habitacion en Aveiro, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Aveiro, Portugal
Dormitorios 1
Área 96 m²
$293,762
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
$451,134
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Apartamento 1 habitacion en Aveiro, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Aveiro, Portugal
Dormitorios 1
Área 62 m²
$1,049
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 105 m²
Living in Aveiro has a special feeling, it means living in one of the most beautiful Portugu…
$414,414
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Apartamento 3 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 3
Área 203 m²
$598,015
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Apartamento 1 habitacion en Aveiro, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Aveiro, Portugal
Dormitorios 1
Área 98 m²
$304,253
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Apartamento 4 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 4
Área 251 m²
$786,862
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 158 m²
$482,609
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 146 m²
$440,643
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Apartamento 3 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 3
Área 199 m²
$592,769
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Apartamento 2 habitaciones en Esgueira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Esgueira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
$323,663
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Apartamento 2 habitaciones en Aveiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Aveiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 163 m²
$493,100
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Parámetros de las propiedades en Aveiro, Portugal

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