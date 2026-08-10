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Apartamentos en venta en Amadora, Portugal

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Apartamento 2 habitaciones en Amadora, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Amadora, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
El apartamento con 2 dormitorios de 45 m2 se encuentra en la etapa final de renovación, situ…
$226,573
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