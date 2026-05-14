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Apartamentos del lago en venta en Almada, Portugal

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2 habitaciones
3
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Apartamento 2 habitaciones en Almada, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Almada, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Nuevo apartamento de 2 dormitorios con una superficie de 122 metros cuadrados con balcón y a…
$807,075
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Parámetros de las propiedades en Almada, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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