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Estudios en la montaña en venta en Tatlisu Belediyesi, Chipre del Norte

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Estudio 1 habitación en Akanthou, Chipre del Norte
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Estudio 1 habitación
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
PRESTIGIOSA VIVIENDA E INVERSIÓN CON CONCEPTO HOTELERO Ubicado en Küçük Erenköy (costa este…
$176,563
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Parámetros de las propiedades en Tatlisu Belediyesi, Chipre del Norte

con Jardín
con Terraza
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con Piscina
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