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Mansiones con Terraza en venta en Kyrenia, Chipre del Norte

Casa grande Borrar
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1 propiedad total found
Casa grande 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
$541,185
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Parámetros de las propiedades en Kyrenia, Chipre del Norte

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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Baratos
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